Les dossiers brûlants qui attendent Elisabeth Borne à Matignon

C'est le dossier en haut de la pile. À charge pour Elisabeth Borne de concrétiser les mesures, déjà en bonne partie annoncées, de "soutien au pouvoir d'achat" promis par le chef de l'État pour contrer l'inflation. Elles seront présentées en Conseil des ministres à l'issue des législatives pour être mises en œuvre cet été. Sont notamment prévues la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité jusqu'à la fin 2022, la revalorisation des retraites et des prestations sociales ou les chèques alimentaires pour les ménages les plus modestes. Le gouvernement planche aussi sur un "dispositif pérenne et mieux ciblé" que la remise de 18 centimes sur les prix du carburant.