Les fonctionnaires français devront-ils bientôt bannir TikTok de leurs téléphones ?

Ce mercredi matin sur Franceinfo, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher indiquait : "À titre individuel je ne l'utilise pas et je ne l'ai pas sur mon téléphone, car quand on est une personnalité politique, il faut faire attention sur les réseaux sociaux et on sait que certaines applications ont ce qu'on appelle des 'portes arrière' qui peuvent permettre d'accéder aux données téléphoniques."

Sollicité par l'AFP, le ministère des Armées a rappelé que "ces applications sont interdites sur les téléphones professionnels" des militaires et que des consignes précises ont été diffusées pour l'usage des réseaux sociaux sur leurs appareils privés. "Nous réfléchissons aux moyens de durcir ces règles", a ajouté le ministère.