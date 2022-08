Les jets privés atterrissent dans le champ politique

Cet été, les sites et comptes Twitter pistant en temps réel le trafic aérien ont fortement agacé les propriétaires de jets privés, pointés du doigt pour leurs déplacements et leurs bilans carbones. Un avion sur dix qui part de France est un jet privé. Alors que les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles, notamment en France, où les incendies et la sécheresse se sont multipliés ces dernières semaines, plusieurs responsables politiques souhaitent s’attaquer aux à ces avions personnels.