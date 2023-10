Les maires ont-ils accès au fichier des fichés S qui résident dans leur commune ?

L'assaillant du lycée d'Arras Mohammed M. était fiché S. Pour éviter de nouveaux drames et aider l'Etat à protéger ses concitoyens, des maires réclament plus de pouvoirs, et notamment de connaître l'identité des potentielles personnes fichées S résidant sur leur territoire. "L'échelon municipal doit prendre toute sa place dans la protection de nos concitoyens", a estimé le maire LR de Montélimar (Drôme) Julien Cornillet sur France Bleu, regrettant que les édiles n'aient pas "à ce jour accès aux fichés S". Dans une tribune publiée sur le site du JDD, Arnaud Robinet, maire LR de Reims, plaide lui aussi pour un accès de la police municipale aux fichés S. Mais n'est-ce pas déjà le cas ?