Les mères célibataires pourront-elles bientôt cumuler congés maternité et paternité ?

Les congés maternité et paternité "sont l’occasion d’une présence parentale cruciale dans les premiers mois de l’enfant qui a une incidence positive, durable, et déterminante sur la santé et le développement des enfants", constate la députée Renaissance Marie-Pierre Rixain. Aussi, "chaque enfant, qu’importe son cadre familial, doit pouvoir bénéficier des mêmes chances et du même temps de présence parentale", estime-t-elle. Pour cela, elle a déposé ce mercredi une proposition de loi visant à cumuler congé paternité et maternité.