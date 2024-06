L'Assemblée nationale examinait ce lundi deux motions de censure contre le gouvernement déposées distinctement par LFI et le RN. Sans surprise, elles n'ont pas été adoptées.

Le gouvernement n'est pas renversé. La France insoumise (LFI) et des députés de gauche, d'un côté, et le Rassemblement national (RN) de l'autre, avaient chacun déposé une motion de censure contre le gouvernement pour protester contre les coupes budgétaires réalisées par décret au mois de février, sans soumettre un projet de loi de finances rectificative au Parlement. Toutes deux étaient examinées ce lundi 3 juin à l'Assemblée nationale. Sans surprise, elles n'ont pas été adoptées.

Gabriel Attal dénonce "une communauté d'intérêts"

La première, celle déposée par Mathilde Panot (LFI), André Chassaigne (PCF) et 104 députés de gauche, a été votée par 222 élus au palais Bourbon. Loin de la majorité nécessaire pour faire tomber le gouvernement, fixée à 289 voix. Elle est donc rejetée, tout comme celle du RN. Portée par Marine Le Pen et 87 députés, elle n'a recueilli les votes que de 89 élus. Elle n'est pas adoptée.

Plus tôt dans l'après-midi, le Premier ministre Gabriel Attal avait reproché à LFI et au RN de "chercher le désordre". Les oppositions "veulent faire tomber le gouvernement. Mais le faire tomber pourquoi ? Elles vont gouverner ensemble ? [...] Je ne crois pas", a justifié le Premier ministre. Le chef du gouvernement a également dénoncé "une communauté d'intérêts" de LFI et du RN pour "l'instabilité politique au moment où la France accueille le monde entier avec les Jeux olympiques", et au "service" du "désordre économique" avec une "lutte des taxes".

Gabriel Attal a par ailleurs profité des motions de censure pour recentrer le débat sur l'Europe, à six jours des élections européennes. "Vous êtes opposés à tout ce qui peut soutenir notre croissance, notre attractivité et notamment le marché intérieur européen. Vous exécrez l'Europe", a lancé l'ancien porte-parole du gouvernement. "Vous voulez rompre avec les traités, sortir du marché européen."