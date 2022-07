Les nations alliées de la France en Europe de l'est à l'honneur du défilé du 14 juillet

Quel message fera passer le défilé du 14 juillet édition 2022 ? La France n’a pas pu ignorer le contexte international et le conflit qui se joue en Ukraine au moment d’organiser la cérémonie, qui se déroulera sur les Champs-Elysées en présence du chef de l’Etat. "Le défilé mettra en avant notre solidarité stratégique avec nos alliés et la capacité de la France à faire aux défis stratégiques du moment comme puissance d’équilibre et d’entraînement", a indiqué l’Elysée.