Les opposants d'Hidalgo veulent mettre Paris sous tutelle : comment fonctionne le dispositif ?

Tout d'abord, il est plus correct de parler de contrôle de légalité plutôt que de tutelle. L'article 72 de la Constitution précise que "dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement", c'est-à-dire le préfet, "a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois". Depuis la loi de décentralisation de 1982, la tutelle administrative, synonyme de contrôle a priori, a été remplacée par le contrôle de légalité et un droit de regard a posteriori pour respecter la libre administration des collectivités. Le contrôle concerne deux domaines : la légalité des actes déjà conclus, et le contrôle budgétaire. Le préfet ne l'exerce pas directement, mais investit les autorités compétentes pour le faire, par exemple le tribunal administratif de Paris ou la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.