Les pays dirigés par des femmes demeurent-ils toujours très largement minoritaires ?

À travers le monde, environ un pays sur 10 est dirigé par une femme. Une faible proportion que l'on observe régulièrement lors des sommets internationaux, où les hommes sont le plus souvent en grande majorité. Angela Merkel fut à de multiples reprises la seule femme lors des sommets du G7 et du G20, bien qu'accompagné par la britannique Theresa May lorsque cette dernière occupait le 10 Downing Street.

Quid de la place des femmes au pouvoir dans le reste du monde ? Le Pew Research Center, centre de recherche américain, s'intéressait à la question en 2017, se référant notamment à de travaux menés par le Forum économique mondial. Il y a 5 ans, il notait que 70 pays à travers le monde avaient ou avaient eu par le passé une femme à leur tête. Un nombre en constante augmentation (en particulier depuis les années 1990) et désormais à revoir à la hausse, puisqu'en l'espace de quelques années, des pays tels que la Suède, l'Estonie, la Belgique, le Bénin, le Costa Rica ou la Tanzanie ont vu pour la première fois de leur histoire une femme prendre le pouvoir.

Depuis 1964, soulignons que seuls 6 pays à travers le Globe ont été dirigé durant plus de 15 ans par des femmes. L'Allemagne en fait partie, au même titre que l'Islande, l'Inde, les Philippines et l'Irlande. Comme l'indique le Pew Research Center, c'est en Asie et plus précisément au Bangladesh que l'on a enregistré la plus longue période avec une femme à la tête de l'État. 23 années cumulées, record en cours et qui évolue puisque depuis 2009, Sheikh Hasina occupe la fonction de Première ministre dans ce pays d'Asie au nord du golfe du Bengale.