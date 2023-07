Les policiers "n'ont pas fait de très grandes études" : Darmanin "regrette" ses propos

"Je constate que j'ai fait 1h26 de commission au Sénat, où j'ai défendu très fortement les policiers, et on retire 46 secondes de son contexte. Si on avait un minimum d’honnêteté intellectuelle, on s’apercevrait que l'ensemble de l'audition est évidemment un soutien très fort à la police nationale", s'est-il défendu auprès d'Actu 17, alors que de nombreux membres de la profession avaient regretté ses propos devant les parlementaires. L'Association nationale de police judiciaire (ANPJ) s'était dite "scandalisée" de propos jetant "l'opprobre sur toute une profession".

Toutefois, Gérald Darmanin redit à Actu 17 que "60% des gardiens de la paix ont le BAC, 20% ne l'ont pas. 80% d'entre eux ont donc, soit le BAC, soit un niveau inférieur. Je constate que pour passer les concours de la magistrature, ou pour rentrer à l'ENM (l'école de formation des magistrats de l'ordre judiciaire français, ndlr) par exemple, il faut au minimum un niveau BAC+4. C'est mettre à l'honneur les policiers - qui sont des enfants du peuple comme je le suis -, de passer des concours, alors que, objectivement, ils ont fait des études moins importantes que leurs autres collègues fonctionnaires."