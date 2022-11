Les propos racistes de Grégoire de Fournas entravent la stratégie de respectabilité du RN à l'Assemblée

En juin dernier, 89 députés Rassemblement national ont fait leur entrée au palais Bourbon. Assez pour constituer un groupe - contrairement à la législature précédente où ils étaient dix fois moins -, faire élire des députés aux postes importants comme la vice-présidence, avoir droit à un temps de parole plus conséquent lors des débats et des questions au gouvernement… et donc devoir construire une stratégie politique. Poursuivant ce qu'elle a entrepris au sein de son parti et qui lui a notamment permis d'atteindre à deux reprises le second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a opté pour la dédiabolisation et la respectabilité. Au moins en apparence.