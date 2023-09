Les cigarettes électroniques jetables "puffs" bientôt interdites en France

Invitée sur RTL, la Première ministre a commencé par regretter que la consommation de tabac en France est "repartie à la hausse". C'est pourquoi elle a annoncé que le gouvernement "présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme". Et parmi les mesures envisagées, celle de l'interdiction des puffs. En cause, non pas la nicotine mais les "mauvaises habitudes" qu'elles donnent aux jeunes. Avec ses couleurs vives, ses goûts fruités et ses prix bas, cette petite cigarette séduit en effet de plus en plus d'adolescents, puisque 13% d'entre eux l'ont déjà testée, en deux ans d'existence. Or, elles produisent "un réflexe et un geste auquel les jeunes s'habituent", selon la Première ministre. "C'est comme ça qu'ils vont vers le tabagisme."