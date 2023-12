Les cigarettes électroniques à usage unique bientôt interdites ?

L'Assemblée nationale examine ce lundi une proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, aussi appelés "puffs". Ces vapoteuses, qui ne se recyclent pas, sont particulièrement attractives et utilisées par les jeunes. Le texte devrait être largement adopté, le gouvernement y étant favorable.

Une aberration écologique et un produit séduisant dangereux pour la santé. Ce lundi 4 décembre, les députés examinent une proposition de loi visant à interdire la fabrication, la vente, la distribution et l'offre à titre gratuit des "puffs", soit les cigarettes électroniques à usage unique, particulièrement utilisées par les plus jeunes. Le texte transpartisan, porté par l'écologiste Francesca Pasquini et le macroniste Michel Lauzzana, a fait l'unanimité en commission. Il devrait être adopté par l'Assemblée nationale ce lundi, avant de poursuivre son examen au Sénat et d'acter l'interdiction des "puffs" d'ici la fin de l'été.

La députée EELV s'alarme particulièrement du "succès fulgurant" chez les adolescents de ces "cigarettes électroniques jetables", aux "arômes qui évoquent l'enfance, chocolat, fraise" et aux "couleurs flashy", qui "se confondent facilement dans une trousse avec des stabilos". "Elles ne contiennent pas de tabac mais peuvent contenir de la nicotine", "substance vénéneuse" et "addictive", a dénoncé la députée des Hauts-de-Seine. Et c'est "une catastrophe pour l'environnement" car ces "puffs contiennent une petite batterie en lithium pas ou peu rechargeable et qui finit à la poubelle".

L'accord nécessaire de la Commission européenne

La proposition de loi est soutenue par le gouvernement. Après le dépôt du texte en novembre 2022, la Première ministre Elisabeth Borne - épinglée la semaine dernière pour avoir vapoté au sein de l'hémicycle - avait à son tour réclamé l'interdiction des "puffs" début septembre. "Nous interdirons les puffs", une "aberration" pour la santé publique et l'environnement, a répété le ministre de la Santé Aurélien Rousseau mardi dernier, après la présentation d'un plan anti-tabac.

À l'issue de son parcours législatif en France, le texte devra être validé par la Commission européenne pour être applicable dans l'Hexagone. C'est au gouvernement de notifier à la Commission européenne sa volonté d'interdire les "puffs", et la Commission a six mois pour répondre. La Belgique a déjà entamé cette démarche, et l'Allemagne et l'Irlande ont également amorcé l'interdiction des "puffs".