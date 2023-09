Les punaises de lit, une menace que le gouvernement n'a jamais prise au sérieux ?

Un second plan de lutte, cette fois-ci interministériel, a été lancé en mars 2022 pour lutter contre le fléau des punaises de lit. L'objectif annoncé était d'"améliorer et intensifier la sensibilisation pour agir contre ces parasites". Un plan là encore sans mesures contraignantes. Il consistait en des campagnes de sensibilisation à destination du grand public, et les ministères devaient sensibiliser les secteurs à risques, par exemple hébergements, hôtellerie, commerces de seconde main, établissements de santé, cinémas. Certaines professions devaient recevoir des messages d'informations, notamment pour mieux reconnaître les piqûres. Le plan devait aussi créer un observatoire national en septembre 2022 afin de collecter des données sur ce phénomène. Il n'a jamais vu le jour. Enfin, une notice d'information devait clarifier les responsabilités des bailleurs et des locataires confrontés à ce problème.

Depuis ces mesures non contraignantes et pas vraiment adaptées pour lutter contre une prolifération de masse, le gouvernement n'a plus agi pour lutter contre les punaises de lit. Le ministre des Transports Clément Beaune a demandé ce vendredi à la SNCF de fournir un "plan d'information et d'action" dans les jours à venir pour traiter ses trains et éviter l'invasion des insectes dans les rames, mais là encore, la mise en place d'une réponse se fera au bon vouloir de l'entreprise.