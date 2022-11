Ciotti, Retailleau, Pradié : un match à trois pour la présidence LR

Les trois candidats doivent se retrouver la semaine prochaine à Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne) à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, avant leur audition le 26 novembre par le "parlement" du parti. Les militants voteront ensuite les 3 et 4 décembre et, le cas échéant, la semaine suivante pour un second tour.