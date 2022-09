LR : Bruno Retailleau annonce sa candidature à la tête du parti

Ces derniers jours, le natif de Cholet (Maine-et-Loire) a engrangé plusieurs soutiens de poids ces derniers jours : le président du Sénat Gérard Larcher, François-Xavier Bellamy et Othman Nasrou (qui ont tous deux renoncé à se présenter), et même le sénateur Stéphane Le Rudulier, pourtant ancien porte-parole d'Éric Ciotti lors de la primaire.

Pour ce qui est de son programme, Bruno Retailleau évoque un "changement complet" du système éducatif et plaide pour "plus de sécurité, moins d’impôts et d'immigration". Sur ce dernier point, il milite en faveur d'un référendum "pour que le peuple français se réapproprie cette question existentielle".