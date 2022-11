Retailleau, Ciotti, Pradié : quelle réforme des retraites prônent les candidats à la présidence de LR ?

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti propose une réforme à deux curseurs - l'âge de départ à 65 ans et l'allongement de la durée de cotisation de 43 à 45 ans - et à la carte. "Je laisse la liberté au futur retraité de choisir le système qui lui est le plus favorable", a déclaré celui qui s'était toujours déclaré favorable à un report de l'âge légal à 65 ans. "Pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, le curseur de la durée de cotisation sera le plus favorable. Mais quelqu'un qui a commencé tard a intérêt de jouer sur le curseur de l'âge légal à 65 ans", a expliqué l'élu. Eric Cioti plaide aussi pour la suppression des régimes spéciaux pour les entrants et pour des "mesures compensatrices pour les métiers les plus durs". L'enjeu est que plus personne ne touche une retraite en dessous du Smic.