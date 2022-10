Les responsables LR et RN dénoncent "black blocs" et "antifas", mais que sait-on des casseurs de l'acte 18 à Paris ?

A l'issue des violences qui ont émaillé "l'acte 18" des Gilets jaunes dans la capitale, 296 interpellations ont été recensées par les autorités, donnant lieu à 254 gardes à vue, dont 91% d'hommes et 8% de mineurs.

Les éléments transmis jusqu'ici ne permettent pas d'en déduire que les casseurs du 16 mars appartenaient spécifiquement à des groupuscules d'ultragauche, antifas ou black blocs. On sait que parmi les individus interpellés, près de la moitié avaient entre 20 et 40 ans, et qu'une vingtaine d'entre eux étaient des ressortissants étrangers, belges ou allemands, sans certitude sur leur appartenance ou non aux black blocs. En outre, une majorité des gardés à vue, soit 138 personnes, résidaient en province. Parmi les motifs les plus fréquents des interpellations : participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, jets de projectiles, dégradations, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique.