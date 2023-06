En vue des JO 2024, les SDF sont-ils évacués de Paris ?

D’abord, ce plan consiste à ouvrir dix centres d’accueil temporaires, aussi appelés SAS, dans chacune des régions françaises, à l’exception des Hauts-de-France et de la Corse. Chaque SAS dispose de 50 places, sous la houlette d'une association ayant répondu à l’appel à projet de l’État. À titre d'exemple, l’association Aurore se charge de la Bretagne. Chaque personne "volontaire" peut ainsi quitter Paris et bénéficier d’une place dans un SAS pour une durée maximale de trois semaines, le temps de trouver une solution adaptée à sa situation. "Le but est de leur proposer un hébergement pérenne et une insertion professionnelle", indique à TF1info le ministère du Logement. Dans le cas des étrangers, les demandeurs d’asile sont redirigés vers le dispositif national d’accueil - soit 20% des personnes déplacées en région - et ceux en situation irrégulière, vers le dispositif de préparation au retour.

Entre début avril et le 7 juin, "670 personnes ont été mises à l’abri", selon le ministère. Parmi elles, "454 personnes sont ressorties avec une solution d’hébergement et une seule est sortie sans solution". Les autres sont encore hébergées dans des SAS, précise le ministère, qui réfute vouloir vider Paris de ses sans-abri pour accueillir les visiteurs du monde entier en juillet 2024. "Nous restons avec 100.000 places d’hébergement d’urgence en Ile-de-France", est-il rappelé. D’après les autorités, la genèse du dispositif remonte à l’hiver dernier, lorsque les associations plaidaient en faveur d’un accompagnement des SDF vers des zones moins tendues. Des demandes répétées et transformées en mai en "Observatoire du sans-abrisme", où ces SAS auraient été imaginés.