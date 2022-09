Les sénateurs veulent "interdire l’alcool et l’usage de stupéfiants lors de la chasse"

Est-il actuellement possible de chasser - et donc de manier une arme - sous l’emprise de l’alcool ? La réponse est oui. Mais les sénateurs souhaitent en finir avec cette pratique. Dans un rapport rendu mercredi 14 septembre à l’issue d’une mission sur la sécurité à la chasse, ils préconisent d’"interdire l’alcool et l’usage de stupéfiants lors de la chasse" et d’"aligner le taux d’alcoolémie retenu, l’interdiction des stupéfiants ainsi que leurs sanctions respectives sur les règles en vigueur en matière de code de la route". 9% des accidents de chasse sont dus à l'alcool, indique le rapport du Sénat.