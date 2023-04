Les syndicats reçus à l'Élysée ? Emmanuel Macron compte les réinviter "courant mai"

Après le "désaccord sur les retraites", Emmanuel Macron souhaite que les partenaires sociaux "reviennent autour de la table" sur les sujets "du pacte de la vie au travail", indique-t-il. Mais la réponse de l'intersyndicale a été claire : aucune discussion avant le 1er mai, jour d'une nouvelle mobilisation. "Je laisserai passer le 1er mai, comme ils me l'ont demandé, et je les réinviterai courant mai. Ma porte est ouverte", a affirmé le chef de l'État.

En outre, Emmanuel Macron promet que les compromis trouvés entre patronat et syndicats seront désormais "retranscrits fidèlement" dans la loi. "Un engagement de méthode", fait-il valoir. "C'est sans limite et sans tabou." Ainsi, le gouvernement "reprendra l'accord qu'ils ont fait sur le partage de la valeur" et "nous concerterons ensuite un projet de loi sur le plein-emploi". "Un texte sera porté devant l'Assemblée" d'ici au 14 juillet, "qui pourra inclure les dispositions législatives nécessaires à la grande réforme du lycée professionnel", ajoute-t-il.