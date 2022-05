Libération conditionnelle de Patrick Balkany : le tribunal décidera le 30 mai

Les époux Balkany avaient été reconnus coupables de ne pas avoir payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015 et de n'avoir payé qu'un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014, pour un total estimé de quatre millions d'euros de sommes éludées. Après avoir été incarcéré pendant cinq mois, Patrick Balkany avait obtenu sa libération conditionnelle pour raisons de santé. Cette disposition a été révoquée par la Cour d'appel de Paris en février 2022, après plus d'une centaine d'infractions aux conditions de la détention à domicile.