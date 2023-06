Liberté d'installation des médecins : l'Assemblée rejette une mesure visant à la restreindre

La mesure était combattue par le gouvernement. Fortement opposé à l'amendement, le ministre de la Santé François Braun a fustigé une mesure qui risque de "stigmatiser les médecins" et entraîner "des refus d'installation, des départs en retraite et des "déconventionnements". L'amendement n'a finalement recueilli que 127 voix favorables, de la gauche, mais aussi du groupe Liot, et de quelques députés des trois groupes de la majorité et des LR. Insuffisant face aux 168 élus qui ont voté contre, notamment la majorité du camp présidentiel, de la droite, et l'intégralité des députés RN présents.