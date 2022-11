Logements squattés : la majorité veut mieux protéger "contre l’occupation illicite"

Ce texte, rédigé par Guillaume Kasbarian et Aurore Bergé, "clarifie la définition juridique du squat et sanctionne mieux cette infraction". Ils souhaitent aligner la peine encourue par les squatteurs avec celle qui incombe aujourd'hui aux propriétaires qui procèdent à une expulsion sans le concours de la force publique, soit trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, contre un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende actuellement. Le texte précise également que peut être considéré comme domicile un logement vide de meubles. Aussi, "l’introduction par voie de fait et le maintien dans les lieux par voie de fait sont clairement dissociés, sous peine de ne pas voir inquiété le squatteur qui se maintiendrait dans les lieux par la contrainte mais qui serait entré dans les lieux en trouvant par exemple la porte ouverte", lit-on dans la proposition de loi.