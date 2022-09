Nucléaire : le projet de loi du gouvernement mis à mal par des associations

À ce sujet, le ministère de la Transition énergétique se défend en expliquant "si on ne sait pas éviter [la destruction d'un habitat où niche une espèce protégée], on fait en sorte que le projet porte le moins atteinte possible à cet espace. Et puis, à la fin, si on n’a vraiment pas le choix, on compense. C'est-à-dire qu'on va aller recréer ailleurs, idéalement le plus proche possible du site existant, un habitat où cette espèce pourra se développer". Pour Allain Bougrain-Dubourg, "la compensation n'est pas une méthode". "Le problème qui se pose, c'est : est-ce qu’on peut admettre qu’il va y avoir une dégradation de la biodiversité constante pendant toute l’utilisation de la centrale, et qu’est-ce qui nous permet d’avoir une compensation de cette dégradation ?", interroge-t-il.

Réseau action climat juge que la construction de nouveaux réacteurs qui ne produiront "pas d’électricité avant au moins 15 ans" n'est pas prioritaire. "La moitié des réacteurs nucléaires sont aujourd’hui à l’arrêt et c’est ce problème structurel, en plus du retard sur le développement des énergies renouvelables et sur les mesures d’économie d’énergie, qui met en péril l’approvisionnement en électricité cet hiver", juge-t-il.