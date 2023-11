Immigration : ce qu'il faut savoir sur le projet de loi qui arrive au Sénat lundi

Si le camp présidentiel est inquiet, c'est parce qu'il ne détient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'il devra convaincre une partie de l'opposition, celle de droite représentée par Les Républicains, de voter pour son texte. Or ces derniers dressent une ligne rouge - et agitent la menace d'une motion de censure - sur laquelle le gouvernement n'est pas vraiment prêt à bouger : la régularisation des travailleurs sans-papiers travaillant dans les métiers en tension.

Dans l'article 3 de son projet de loi, l'exécutif veut permettre aux travailleurs sans-papiers présents sur le territoire depuis trois ans d'obtenir un titre de séjour "métiers en tension" valide un an. Un "appel d'air" et un encouragement à l'immigration pour la droite, une mesure nécessaire pour l'aile gauche de la majorité. Au sein du gouvernement, on souffle le chaud et le froid en se disant prêt à trouver des compromis, mais récemment Gérald Darmanin a fait comprendre qu'il tenait à la mesure. "La majorité, le gouvernement et la Première ministre tiennent à l'article 3" et "il y a une majorité très large de Français qui le comprennent", a confirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ce vendredi matin sur BFMTV.