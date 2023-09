Des députés de la majorité et de gauche appellent à une régularisation des travailleurs sans papiers

Un bras de fer au grand jour. À quelques semaines de la présentation du projet de loi immigration devant le Parlement, 35 parlementaires en appellent au gouvernement dans une tribune publiée dans Libération, lundi 11 septembre. Sur l'ensemble des signataires, une dizaine d'élus de la majorité y figurent. Ils appellent l'exécutif à maintenir la mesure en faveur de la régularisation de travailleurs sans-papiers dans les métiers "en tension". Ils redoutent un détricotage du texte.

Une dizaine de députés du camp présidentiel, dont le président de la commission des Lois Sacha Houlié (Renaissance), cosignent cette tribune avec des socialistes, communistes, écologistes et Liot, pour défendre un "projet humaniste" face à l'"hypocrisie collective".

Les 35 députés signataires réclament la régularisation des travailleurs sans-papiers qui font fonctionner "des pans entiers" de l'économie."Ces travailleurs contribuent à l’économie et à la vie sociale de notre pays", jugent les auteurs de la tribune. "Sans papiers, sans reconnaissance, ils éprouvent les plus grandes difficultés pour se nourrir, se loger, se soigner et accéder à une vie sociale normale", ajoutent les signataires.

Depuis des mois, le projet de loi immigration est régulièrement reporté. Gérald Darmanin annonce désormais un début de l'examen parlementaire au Sénat à partir du 6 novembre et à l'Assemblée au début de l'année 2024. L'article 3 du texte gouvernemental prévoit l'octroi d'un titre de séjour aux étrangers travaillant clandestinement dans des secteurs comme le BTP ou l'hôtellerie, en pénurie de main d'œuvre.