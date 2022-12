Projet de loi immigration : on doit "dire qui on veut, qui on peut accueillir", selon Elisabeth Borne

"La France est et restera fidèle à sa tradition d’asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire : dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir", a déclaré la Première ministre, en ouvrant le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale ce mardi.