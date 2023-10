L'Aide médicale d'État bientôt revue ? Le gouvernement ouvre le chantier

L'AME est "un sujet d'abord de santé publique qui est régulièrement abordé à l'occasion de l'examen des projets de loi de financement de la Sécurité sociale", a précisé Elisabeth Borne. "Il est légitime de réinterroger ce dispositif qui doit concilier à la fois des enjeux de santé publique, d'humanité et en même temps veiller à lui donner des méthodes pour essayer de comprendre", a-t-elle souligné.

Actuellement, l'AME permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins sur le sol français, sauf à Mayotte, où elle n'est pas applicable. Elle donne droit à la prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale, sans avance de frais. Pour en bénéficier, il faut résider en France depuis plus de trois mois et ne pas avoir de titre de séjour depuis plus de trois mois, sauf pour les mineurs, qui en bénéficient sans délai. Une fois attribuée, l'aide est accordée pour un an, et le renouvellement doit être demandé chaque année.