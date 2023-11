Loi immigration : Élisabeth Borne réfute tout "appel d'air" de l'article 3 sur la régularisation de travailleurs

C'est l'article qui divise la majorité et la droite. Projet phare du gouvernement d'Élisabeth Borne, le projet de loi volcanique asile et immigration - maintes fois reporté - va commencer à être débattu à partir de ce lundi 6 novembre sur les bancs du Sénat. Son article 3, qui cristallise les tensions, propose la création d'un titre de séjour d'un an renouvelable destiné aux "métiers en tension". Une mesure qui permettrait de régulariser chaque année "quelques milliers" de travailleurs en situation irrégulière, avançait le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Or, les deux pans de la majorité sénatoriale refusent de s'accorder sur cette disposition. LR fait de ce point une ligne rouge, voyant dans cet article un "appel d'air" pour l'immigration illégale.