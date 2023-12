Loi immigration : la Défenseure des droits fustige le texte, une "rupture dans la protection des droits et libertés"

Dans une tribune au Monde, la Défenseure des droits a fustigé le projet de loi sur l'immigration, qui sera débattu à l'Assemblée nationale dès lundi, dans une nouvelle version durcie par le Sénat. Le texte, "d'une gravité majeure pour les droits fondamentaux", bafoue les "principes de dignité et d'égalité", estime Claire Hédon.

Le texte n'est pas encore arrivé à l'Assemblée nationale, qu'il suscite déjà une pluie de critiques. La Défenseure des droits Claire Hédon s'en est prise avec virulence au projet de loi sur l'immigration, qui signerait selon elle une "rupture dans la protection des droits et libertés", dans une tribune au journal Le Monde publiée samedi. Ce projet, durci par le Sénat en novembre et débattu à partir de lundi à l'Assemblée, est "d'une gravité majeure pour les droits fondamentaux" et "supprime nombre de garanties actuellement prévues pour protéger les droits fondamentaux des étrangers", écrit-elle.

L'éloignement des étrangers serait ainsi "très largement remis à l'appréciation de l'administration, au risque de multiplier des décisions arbitraires", par l'accroissement des possibilités de refus ou retrait du droit au séjour. Des "délais de recours extrêmement brefs" compliqueraient en plus l'accès au juge, souligne aussi la Défenseure des droits, qui rappelle avoir déjà "alerté sur les nombreuses atteintes aux droits et libertés" du projet, depuis sa présentation au Sénat début novembre.

"Extrême dégradation des droits des étrangers"

La réforme, qui reposait initialement sur deux jambes, à la fois le contrôle accru de l'immigration et une amélioration de l'intégration, penche désormais nettement sur le volet répressif, de l'avis de nombreux observateurs. "Le texte accrédite l'idée, pourtant démentie par de nombreuses études, selon laquelle des conditions d’accueil 'trop favorables' encourageraient l’immigration irrégulière ou l'installation durable d’étrangers sur le territoire", écrit encore la Défenseure dans la tribune. "Omniprésent dans le débat parlementaire, ce discours a poussé le législateur à envisager des restrictions de nombreux droits, notamment pour les personnes particulièrement vulnérables", tance-t-elle.

Claire Hédon s'inquiète aussi d'une inversion du rapport entre l'obtention d'un titre de séjour et l'intégration. Le premier était à l'origine conçu comme garantie de la seconde, rappelle en substance la Défenseure. Alors que le projet de loi prévoit davantage de délivrer un titre de séjour de longue durée en récompense d'une intégration jugée réussie, ajoute-t-elle. "Autrefois conçue comme permettant, par sa stabilité, une meilleure intégration, la carte de résident de dix ans est devenue le titre d’exception, délivré en récompense ultime d’une intégration jugée réussie", déplore-t-elle, estimant que "le projet de loi vient approfondir cette logique".

L'"extrême dégradation des droits des étrangers vivant en France" est d'autant plus forte que "la défaillance des services préfectoraux y contribue largement", dénonce encore la Défenseure des droits, qui fustige le "manque d'interlocuteurs humains" et les délais d'attente. Elle rappelle la nécessité d'un équilibre entre le droit souverain des États à réguler l'accès au territoire et la nécessaire protection des droits fondamentaux. Avant de conclure que le "projet de loi bouleverse profondément cet équilibre", au détriment notamment des "principes de dignité et d'égalité".

De son côté, l'exécutif semble déterminé à porter le texte jusqu'au bout et assume "un compromis avec la droite et le centre", comme l'a expliqué vendredi sur franceinfo le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à la manœuvre sur le projet de loi. Il a estimé que le vote d'une motion de rejet à l'entame du débat, qui interromprait d'emblée l'examen du texte à l'Assemblée si toutes les oppositions se coalisent, "serait absolument contre-nature et contraire à l'intérêt général des Français".