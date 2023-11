Loi immigration : le Sénat favorable à une restriction de l'aide médicale aux sans-papiers

Mise en place depuis 2000, l'AME permet aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français de bénéficier d'un accès aux soins, sous certaines conditions. Pour pouvoir y prétendre, il faut notamment prouver sa présence depuis plus de trois mois en France et ne pas dépasser un certain seuil de revenus. Les frais médicaux et hospitaliers sont alors pris en charge par l'État. Critiquée de longue date par la droite et l'extrême droite, cette aide concernait fin 2021 plus de 380.000 personnes, selon un rapport sénatorial.

Avec l'adoption de ce texte, la fin de l'AME s'accompagne de la création d'un nouveau système : "l'aide médicale d'urgence". Les sénateurs ont voté pour "recentrer" cette aide sur la prise en charge "des maladies graves et des douleurs aiguës", ainsi que de la prophylaxie. Elle concernera aussi les soins liés à la grossesse, les vaccinations et les examens de médecine préventive. Les partisans de cette refonte de l'AME opposent au gouvernement son budget actuel, qui représente 1,2 milliard d'euros, tout comme "l'appel d'air" que créerait selon eux ce dispositif vis-à-vis des étrangers sans-papiers.