Loi immigration : quelles sont les principales mesures censurées par le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel a largement censuré jeudi le projet de loi immigration adopté en décembre dernier. La plupart des articles retoqués concernent les mesures de durcissement adoptées en décembre sous la pression de la droite, comme l'accès aux prestations sociales pour les étrangers ou l'instauration de quotas migratoires annuels.

"Le Conseil constitutionnel valide l’intégralité du texte du Gouvernement", s'est félicité le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur X ce jeudi. En effet, si le Conseil constitutionnel a censuré une large partie du projet de loi immigration, il s'agit en grande majorité d'articles adoptés en commission mixte paritaire sous la pression de la droite. Ce qui fait dire au président des Républicains Eric Ciotti que les membres du Conseil constitutionnel "ont jugé en politique plutôt qu’en droit". Les Sages ont censuré 35 des 86 articles du projet de loi, dont 32 parce qu'ils n'avaient pas leur place dans le périmètre de ce texte de loi ("cavaliers législatifs"), voici les principaux.

La mesure allongeant la durée de résidence exigée pour que des non-Européens en situation régulière puissent bénéficier de certaines prestations sociales (APL, allocations familiales...) a été totalement censurée. Idem pour le resserrement des critères du regroupement familial (avec une durée de résidence requise passant de 18 à 24 mois), qui ne sera pas soumis à la maîtrise de la langue française ni à une vérification de ressources par les maires.

La "caution étudiante" retoquée

Les mesures ciblant les étudiants étrangers, dont l'instauration d'une caution financière, la majoration des droits d'inscription et le contrôle du "caractère réel et sérieux" de leurs études, sont aussi retoquées. Tout comme les limitations du droit du sol, en particulier l'article qui obligeait les jeunes nés de parents étrangers à manifester leur volonté d'obtenir la nationalité française entre 16 et 18 ans.

Les dispositions ci-dessus ont été censurées pour des motifs de procédure, ce qui ne préjuge pas de leur conformité à la Constitution et n'empêche donc pas qu'elles soient reprises dans un autre texte.

En revanche, trois autres mesures ont été censurées sur le fond. C'est le cas de l'instauration de quotas migratoires annuels déterminés par le Parlement après un débat obligatoire, jugée inconstitutionnelle au titre de la séparation des pouvoirs, ce qui fera jurisprudence. C'est notamment ce qui a fait dire à Eric Ciotti qu'une réforme constitutionnelle était "plus que jamais indispensable pour sauvegarder le destin de la France". Les Sages ont également opposé leur refus de la prise de photos et d'empreintes digitales d'un étranger sans son consentement, faute de "garanties légales" comme l'autorisation d'un juge ou la présence d'un avocat.