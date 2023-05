Immigration : "Les Républicains font une course à l'échalote qu'ils perdront", juge Christian Estrosi sur LCI

Alors que le gouvernement entend présenter d'ici à l'été un projet de loi immigration, Christian Estrosi juge très sévèrement les propositions des Républicains. "Si l'on superpose la plupart de ces mesures avec celles du Rassemblement national (...), les Républicains font encore une course à l'échalote qu'ils perdront", a-t-il estimé. "Il y a trois sortes de propositions de leur part : la première qui se superpose totalement avec la loi Darmanin, la deuxième avec [la fin de] l'Aide médicale d'État (...) et la réciprocité (...) sur lesquelles on peut discuter et un troisième volet caricatural et totalement inconstitutionnel", a-t-il détaillé.

"Je ne suis pas convaincu de la bonne foi des Républicains", a-t-il jugé. Alors même qu'il dit espérer que le gouvernement parvienne à trouver "des accords" sur toute une série de sujets avec LR et former "une majorité de coalition". Et ce, notamment sur l'immigration, le gouvernement ne disposant que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale.