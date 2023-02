Loi immigration : le gouvernement prêt à "un compromis sans dénaturer le texte" avec Les Républicains

L'histoire se répète et se répètera encore. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, le gouvernement doit convaincre des groupes de l'opposition de voter en faveur de ses textes, en premier lieu Les Républicains et ses 62 députés. S'il pouvait espérer compter sur son soutien pour son projet de loi immigration, finalement rien n'est moins sûr. Le nouveau président du parti Éric Ciotti a déjà prévenu qu'il voterait contre, et le patron des sénateurs Bruno Retailleau a encore critiqué mercredi un texte qui "ne change pas la donne" car "il ne permet pas de reprendre le contrôle, la maîtrise de l'immigration".

Alors ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, usant de la méthode Coué, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit "certain" que le gouvernement arrivera à "un compromis sans dénaturer le texte" présenté ce jour en Conseil des ministres, "en écoutant évidemment les oppositions, et singulièrement les oppositions de droite".