Loi immigration : que dit le nouvel article sur les métiers en tension, durci par les sénateurs ?

Dans le texte du gouvernement, l'article 3 proposait d'octroyer un titre de séjour d'un an renouvelable aux personnes qui travaillent dans des "métiers en tension" et justifient de trois ans de présence en France ainsi que de huit fiches de paie. Dans la version qui devrait être soumise au vote des sénateurs, il est précisé que ce ne sera qu'à "titre exceptionnel", et non plus de plein droit comme le prévoyait le gouvernement, qu'un travailleur pourra prétendre à la régularisation.

Il devra avoir exercé pendant au moins douze mois sur les deux dernières années dans des "métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement", selon les termes de l'article qui sera débattu mercredi. Le demandeur devra également justifier de trois ans, au moins, de résidence ininterrompue en France pour se voir délivrer une carte de séjour "travailleur temporaire" ou "salarié" d'un an.