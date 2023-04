Loi immigration : que veut faire Emmanuel Macron ?

La Première ministre Elisabeth Borne mène actuellement des discussions sur le sujet avec "les forces politiques" au Parlement, a expliqué Gérald Darmanin dans la vidéo en tête d'article, se disant "sûr qu'on peut s'entendre sur cette question avec les Républicains". Ce texte préparé aux côtés de son collègue au Travail, Olivier Dussopt, qui avait été annoncé depuis des mois, a pourtant été jugé insuffisant par la droite et l'extrême droite, tandis que la gauche et les associations de défense des migrants l'avaient également contesté.

En pleine poussée de fièvre politique sur les retraites, les discussions avaient ensuite été mises en pause par Emmanuel Macron, qui avait indiqué le 22 mars, lors de son entretien télévisé, que le texte serait "réagencé" et découpé en plusieurs "textes plus courts", pour n'en garder que les aspects les plus consensuels. Ce qui entraînait de fait le report de l'examen du texte au Sénat, contrôlé par l'opposition de droite, prévu au départ au 28 mars.

Le gouvernement et la majorité prévoyaient alors un "projet de loi plus court et plusieurs propositions de loi", à savoir des textes déposés à l'initiative de parlementaires, avait expliqué un conseiller de l'exécutif à l'AFP. Une option que souhaitait écarter dès le départ Gérald Darmanin, qui a plaidé à nouveau mardi pour ne conserver qu'un seul texte. "Je souhaite qu'il y ait un projet de loi fort, je souhaite que ce soit le texte que j'ai proposé", a-t-il indiqué.