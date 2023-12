Loi immigration : Aurélien Rousseau, le ministre qui a claqué la porte du gouvernement

Aurélien Rousseau a démissionné ce mercredi de son poste de ministre de la Santé. L'ancien directeur de cabinet d'Élisabeth Borne est opposé à la loi immigration, votée par le Parlement la veille.

Cinq mois et puis s'en va. Nommé en juillet 2023 au ministère de la Santé et de la Prévention en remplacement de François Braun, Aurélien Rousseau a décidé de passer des paroles aux actes. Opposé à la loi immigration issue de la commission mixte paritaire et votée par le Parlement, il a décidé ce mercredi de démissionner de son poste, a confirmé mercredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, malgré le démenti initial de la Première ministre Élisabeth Borne.

Aurélien Rousseau, 47 ans, claque la porte de la cheffe du gouvernement pour la deuxième fois depuis le début du quinquennat. La première remonte à l'été dernier, au moment du précédent remaniement. L'énarque est alors directeur du cabinet d'Élisabeth Borne depuis sa nomination à Matignon, un an plus tôt, mais ne compte pas poursuivre sa mission. Selon l'AFP, il est annoncé en partance vers la Caisse des dépôts et consignations.

Opposé à la réforme de l'AME

Son nom est finalement la surprise du remaniement, et apparait associé au ministère de la Santé dans le communiqué de l'Élysée. Cette nomination n'est pas un hasard pour cet ancien directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, aux manettes lors de l'épidémie de Covid-19. L'auteur de La blessure et le rebond, dans la boite noire de l'État face à la crise (éditions Odile Jacob) prend alors ses fonctions en lieu et place de François Braun, qui a peiné à imposer sa marque.

Au ministère de la Santé, Aurélien Rousseau déploie plusieurs chantiers, dont le plus brûlant au cœur de l'été avec les tensions dans les urgences. Il annonce notamment une revalorisation pérenne des gardes de nuit à l'hôpital, un coup de pouce financier aux agents de régulation médicale et élargit les compétences des professionnels de santé en ville.

Dernièrement, il est à l'origine du plan de lutte contre le tabagisme du gouvernement. Sur le plan politique, il s'oppose à la réforme de l'aide médicale d'État (AME) en aide médicale d'urgence voulue par la droite au moment des discussions autour de la loi immigration au Sénat.

Cette loi, votée sans ce volet (le gouvernement s'est toutefois engagé à réformer l'AME début 2024), aura été celle de trop. Issu de la gauche, celui qui a d'abord intégré les rangs du parti communiste au début de son engagement politique avant de travailler auprès de Bertrand Delanoë, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, décide de mettre les voiles. Il est le premier ministre à démissionner du gouvernement sous Emmanuel Macron pour des raisons politiques depuis Gérard Collomb et son départ de la place Beauvau en 2018.