Loi immigration : quelles mesures pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel dira jeudi 25 janvier s'il retoque totalement ou partiellement certaines mesures du projet de loi immigration adopté fin décembre. Sont particulièrement visées par les quatre saisines le durcissement des conditions du regroupement familial, la caution étudiante et l'accès à certaines prestations sociales.

Quatre saisines ont été déposées devant le Conseil constitutionnel concernant la loi immigration adoptée fin décembre dernier. La première par le président de la République qui lui a demandé de vérifier que les dispositions de la loi "respectent les droits et libertés que la Constitution garantit", sans citer de mesure en particulier dans son courrier officiel. Une seconde par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui cible spécifiquement quatre dispositions. Et les deux autres par des députés et sénateurs de gauche qui en contestent plusieurs dizaines, suggérant au Conseil de censurer "au besoin l'ensemble de la loi déférée".

Au total, une cinquantaine d'articles sont contestés, soit parce qu'ils seraient des "cavaliers législatifs", c'est-à-dire des ajouts sans lien suffisant avec la copie initiale du gouvernement, soit parce qu'ils bafoueraient sur le fond les principes et valeurs constitutionnels.

Dans ses saisines, la gauche cible comme "cavaliers législatifs" le durcissement des conditions du regroupement familial (avec une durée de résidence requise passant de 18 à 24 mois), l'instauration d'une "caution retour" pour les étudiants étrangers ou la durée de résidence exigée pour que des non-Européens en situation régulière puissent bénéficier de certaines prestations sociales (5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et 30 mois pour les autres pour les allocations familiales, 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et 3 mois pour les autres pour l'Aide personnalisée au logement).

Les quotas migratoires, constitutionnels ?

La gauche pense aussi que ces mesures sont contraires au fond du texte de 1958, comme la présidente de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet a demandé aux Sages de vérifier si elles étaient conformes au "droit de mener une vie familiale normale" et au "principe d'égalité". Comme la gauche, elle met aussi en doute la constitutionnalité des quotas migratoires que fixerait le Parlement pour plafonner le nombre d'étrangers admis sur le territoire.

Les saisines demandent par ailleurs aux Sages de statuer sur la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France, l'exclusion des conjoints de moins de 21 ans du regroupement familial, la restriction de l'accès au titre de séjour "étranger malade" ou encore l'exclusion des réductions tarifaires dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière.

La décision des Sages est attendue ce jeudi 25 janvier en fin de journée. Ils se réuniront dans la matinée pour prendre leur décision, avant d'annoncer une éventuelle censure partielle ou totale du texte.