Embauche de magistrats, refonte de la procédure pénale... ce que contient le projet de loi Justice du gouvernement

La réforme prévoit par ailleurs la création d'une nouvelle fonction, celle d'"attachés de justice", pour aider les magistrats dans leurs tâches. Fonctionnaires ou contractuels, ils se substitueront aux actuels "juristes assistants", au statut plus précaire et sans formation initiale. Dans cette même veine de renforcer l'attractivité des métiers de la justice, les voies d'accès à la magistrature seront réformées et ouvertes à de nouveaux profils.

Les magistrats à titre temporaire pourront exercer sans limite d'âge minimale et plus longtemps et leur compétence sera étendue à la présidence d'une audience de règlement amiable. Aussi, dans la pénitentiaire, des agents contractuels pourront être recrutés, sans le bac obligatoire, pour "seconder" les surveillants et pallier ainsi la crise du recrutement.