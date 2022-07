"Silence pour la France !" : quand un député RN s'emporte contre la Nupes

Une affirmation qui a provoqué de nombreuses réactions au sein de l'Assemblée nationale et notamment de la part des députés de la Nupes. Face aux différentes interpellations, Jean-Philippe Tanguy a fini par s'emporter, lançant un "silence !" plus provocateur qu'efficace avant de marteler : "Silence pour la France !" Une sortie qui lui a valu des rappels à l'ordre de la présidente de séance et qui a eu pour effet d'agiter davantage les bancs de la gauche alors qu'elle a provoqué l'hilarité de Marine Le Pen et Sébastien Chenu dans l'hémicycle.

Mais Jean-Philippe Tanguy ne s'est pas arrêté là et a poursuivi sur sa lancée, visant directement la Nupes : "Voilà le septième tour ! Vous en avez voulu un, vous avez perdu, vous en avez voulu un deuxième, vous leur avez offert (en parlant de la majorité, ndrl), un troisième, vous nous l'avez donné et un quatrième, nous sommes une nouvelle Assemblée. Le cinquième tour, c'est celui-là, il est un peu raté, le sixième, c'est celui de demain avec le projet de loi de Finances rectificative", a-t-il ironisé, faisant référence aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui avait qualifié les élections législatives de "troisième tour" après la présidentielle.

Face aux réactions de l'Assemblée, le député a tenté de relativiser. "Il faut un peu rigoler, un peu de légèreté", s'est-il amusé. Il a ensuite tenu à remercier "les agents qui ont permis à cette séance de se tenir aussi tard" et "même vous les gens de gauche, quand même, parce que même si vous êtes parfois très pénibles, vous nous permettez d'être drôles". Une nouvelle sortie qui a, de nouveau, provoqué l'hilarité de Marine Le Pen et de vives réactions au sein de la Nupes.

Après cet épisode, Jean-Philippe Tanguy a tenté de reprendre son propos, mais a dû faire face aux nombreuses interruptions venues des bancs de la gauche. Passant du rire à l'agacement, le député a estimé qu'il laisserait "aux Français juger qui dans ces discussions a été un sketch et qui a été constructif", visant directement les députés Nupes. Une intervention qui s'est terminée dans une dernière provocation, les députés de la gauche effectuant le décompte des secondes restantes à l'élu RN avant la fin de sa prise de parole qui a alors lancé une "vous ne savez toujours pas compter" avant de quitter le micro et de regagner sa place.