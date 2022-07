Pouvoir d'achat : les députés votent en faveur d'une revalorisation des retraites et des prestations sociales

Les députés ont voté, mercredi 20 juillet au soir, la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales, dans un rare moment d'unanimité depuis le début, laborieux et conflictuel, des débats à l'Assemblée national sur le projet de loi en faveur du pouvoir d'achat. L'article a enregistré 296 voix pour, 103 abstentions et deux votes contre - ces derniers émis par deux députés socialistes.

Cette revalorisation prendra effet dès le 1er juillet 2022, de façon rétroactive, sans attendre la date de revalorisation automatique annuelle. Dans le détail, sont notamment concernées par cette mesure les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base, déjà revalorisées automatiquement de 1,1% en janvier.