Pouvoir d'achat : le gouvernement veut tourner la page du "quoi qu'il en coûte"

Dans une Assemblée sans majorité absolue pour les macronistes, "oui, nous avons besoin d'avoir une recherche absolue et permanente du compromis. Mais on ne le fera pas à n'importe quel prix", a souligné la présidente du groupe LREM, désormais baptisé Renaissance. Aurore Bergé a également évoqué de possibles discussions avec "l'arc républicain", dont elle a exclu "l'extrême droite" RN et "l'extrême gauche" LFI.