Emmanuel Macron a-t-il discrètement retiré une montre à 80.000 euros lors de son interview télévisée ?

À la suite de son intervention mercredi au JT de 13 heures de TF1 et France 2, les moindres faits et gestes d'Emmanuel Macron ont été décryptés. S'appuyant sur des images de la retransmission, des internautes ont critiqué un "président des ultrariches", qui "enlève discrètement" sa "montre de 80.000 euros payée avec vos retraites". La séquence, relayée sur TikTok, s'est ensuite propagée en ligne. "On en parle de Macron qui retire discrètement sa montre à 80.000 euros au moment où il parle des smicards ?", interrogent notamment sur Twitter des comptes d'opposants au président de la République. Ces attaques ont pris un tour politique ce jeudi, puisque des élus se sont emparés du sujet, dans les rangs de la France insoumise par exemple.