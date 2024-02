Discours de la veuve de Navalny à Bruxelles : Jordan Bardella a-t-il été le seul eurodéputé à ne pas applaudir ?

Ioulia Navalnaïa, veuve d’Alexei Navalny, a pris la parole devant les eurodéputés réunis à Strasbourg, ce mercredi. Présent dans l'hémicycle du Parlement européen, Jordan Bardella a été critiqué par une élue du groupe Renew qui affirme qu'il aurait été le seul à ne pas applaudir. Si l'eurodéputé n'a pas forcément pris part à tous les applaudissements qui ont ponctué le discours, il s'est toutefois joint à ceux qui ont conclu l'intervention de Ioulia Navalnaïa.

Réunis en plénière à Strasbourg, les députés européens ont accueilli à la mi-journée, ce 28 février, la veuve d’Alexei Navalny, Ioulia Navalnaïa. Cette dernière a prononcé un discours d'une dizaine de minutes, au cours duquel elle a décrit le combat de son époux, ainsi que la répression qu'il a subie en s'opposant à Vladimir Poutine. Une intervention à l'issue de laquelle l'eurodéputée MoDem et membre du groupe Renew a critiqué l'attitude de Jordan Bardella. Le président du RN, qui siège lui aussi au Parlement européen, aurait été le seul à ne pas applaudir dans l'hémicycle lorsque Ioulia Navalnaïa a évoqué le "réseau de criminels" qui entoure le président russe. L'élue centriste, en complément de son message sur les réseaux sociaux, a posté une vidéo pour illustrer ses affirmations.

Des applaudissements à la fin du discours

La séquence postée par l'eurodéputée ne permet pas de confirmer ses dires. De quelques secondes seulement, elle montre bel et bien Jordan Bardella assis à son siège et ne pas applaudir, mais nous ne disposons pas d'éléments permettant de confirmer le moment où les images ont été tournées.

Lorsque l'on regarde les images tournées en direct au Parlement européen – partagées en tête de cet article – on constate que le discours de Ioulia Navalnaïa est ponctué de plusieurs salves d'applaudissements. Et que l'ensemble des élus ne tapent pas systématiquement dans leurs mains à chaque fois. Faute de plan large adéquat durant la retransmission, il est impossible d'observer Jordan Bardella au moment où la veuve d’Alexei Navalny évoque l'entourage de Vladimir Poutine. En revanche, on constate qu'à ce moment précis, quelques eurodéputés n'applaudissent pas. Le plus souvent, parce qu'ils sont en train de taper sur le clavier de leur smartphone. Dans l'hypothèse où Jordan Bardella ne se serait pas joint aux battements de mains des élus à cet instant du discours, il n'aurait pas été le seul dans la salle à rester stoïque.

D'autres images, tournées à l'issue du discours, permettent en parallèle de constater que le président du RN a applaudi l'opposante russe. Lorsqu'elle a prononcé les derniers mots de son allocution, les eurodéputés se sont en effet levés en chœur. Un mouvement spontané auquel s'est joint Jordan Bardella, que l'on a vu en direct debout, en train de taper dans ses mains. S'il semble afficher une certaine retenue, il est indéniable qu'il a alors pris part à l'hommage rendu à Ioulia Navalnaïa.

Les téléspectateurs de LCI ont pu constater en direct que Jordan Bardella s'est levé et a applaudi Ioulia Navalnaïa à l'issue de son discours. - LCI

