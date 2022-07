Louis Aliot candidat à la présidence du Rassemblement national, face à Jordan Bardella

"À 52 ans, père de famille, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université puis avocat, j'ai la formation et la volonté nécessaires pour assumer mon mandat de maire et une fonction de président de parti", a affirmé l'actuel vice-président du RN dans une tribune au quotidien L'Opinion. Louis Aliot consultait beaucoup ces derniers temps, et sa candidature n'est qu'une demie-surprise.