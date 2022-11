Louis Boyard insulté par Cyril Hanouna : La France insoumise saisit l'Arcom

La séquence promet de faire date. Ce jeudi 10 novembre pour débattre de l'accueil du navire Ocean Viking dans le port de Toulon, Cyril Hanouna avait invité sur le plateau de son émission "Touche pas à mon poste" (C8) le député insoumis Louis Boyard. Mais l'échange entre les deux hommes a dérapé après que le parlementaire a évoqué les activités du propriétaire de la chaîne Vincent Bolloré, en Afrique et plus précisément au Cameroun. Et LFI veut saisir l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).