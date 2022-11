Louis Boyard insulté par Cyril Hanouna : le député LFI et le présentateur de C8 vont chacun déposer plainte

Cyril Hanouna est revenu sur cette altercation dans un tweet publié dimanche, exprimant des "regrets" sans pour autant revenir sur ces propos : "Je suis entier, loyal, sincère, et je serais toujours moi-même à l'antenne. Je suis sanguin et vrai comme certains politiques. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. Ce n'est pas un bon exemple. Pour le reste je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis."

Une déclaration répétée lundi soir, dans l'émission. "Sur la séquence, je m’excuse pas du tout" mais "je regrette les propos injurieux", a-t-il dit. Avant d'annoncer une contre-attaque. "Sachez que, nous aussi, on va prendre des mesures. Et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, diffamation, et toute la diffamation qu'il a eue à notre égard", a-t-il déclaré, toujours lors de son émission de lundi.