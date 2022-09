LR condamné pour avoir rejeté la candidature de Virginie Calmels à la présidence du parti

La Haute autorité de LR avait rejeté le 29 août sa candidature, arguant qu'elle n'était pas à jour de cotisation à la date du 22 juillet 2022. Mais cette condition, "n'ayant été publiée et communiquée aux adhérents que le 25 juillet 2022, a nécessairement privé Mme Calmels de la possibilité de régulariser sa cotisation pour la date butoir du 22 juillet", estime le tribunal. De plus, cette date du 22 "doit être regardée, de manière évidente, comme une condition nouvelle par rapport à celles prévues par les statuts et le règlement intérieur" qui eux-mêmes "comportent des clauses ambiguës", note le tribunal, qui renvoie au juge du fond une appréciation sur ces clauses.