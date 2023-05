Lutte contre la fraude fiscale : le plan du gouvernement pour durcir les sanctions

L'exécutif veut réprimer la mise en ligne, sur internet et les réseaux sociaux, de "kits de fraude" et de sanctionner les personnes qui commercialisent des outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine. Il permettra de sanctionner leurs créateurs "indépendamment de tout contrôle fiscal ou de toutes poursuites à l’encontre des personnes ayant réellement commis la fraude et de leurs complices".